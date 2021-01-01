Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.11 и 1.9 кг)

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 776 vs 715 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (548 и 866 см2) Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.9 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 548 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~77.5% Боковые рамки 13.4 мм 9 мм Цвета Белый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 11.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TFT VA TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 5 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 350 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 0 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерных блоков 96 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Aspire 1 (A115-32) +71% 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота - 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 128GB Шина - Custom Тип - eMMC Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет - NVMe Нет Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 1x USB 3.0 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.0 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.