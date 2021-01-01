Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1366 x 768 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.11 и 1.65 кг)

Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (548 и 867 см 2 )

) Имеет на 35% более четкий дисплей – 135 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Видеокарта показывает в среднем на 1054-1437% больше FPS в играх

На 231% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2569 vs 776 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.65 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 548 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~77.4% Боковые рамки 13.4 мм 9 мм Цвета Белый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 11.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TFT VA IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Максимальная яркость Surface Laptop SE н/д Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 GeForce MX450 TGP 5 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 14 нм 12 нм Частота GPU 200 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 750 МГц 930-1575 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 0 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 96 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Aspire 5 (A515-56) +1916% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота - 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Нет Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 68.7 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.0 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.