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Microsoft Surface Laptop SE против Acer Chromebook 311

32 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
32 из 100
Acer Chromebook 311
Microsoft Surface Laptop SE
Acer Chromebook 311
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Процессор
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Acer Chromebook 311 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 776 vs 711 баллов
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (548 и 589 см2)
Причины выбрать Acer Chromebook 311
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Chromebook 311

Корпус

Вес 1.11 кг 1.1 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 296 x 199 x 18.15 мм
Площадь 548 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~63%
Боковые рамки 13.4 мм 19.6 мм
Цвета Белый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 11.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4
Скорость памяти 0 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 96
Блоки текстурирования (TMUs) 12 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 2
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Chromebook 311
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота - 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4
Возможность замены - Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип - eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 1
NVMe Нет Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.0
USB Type-C 1x USB 3.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Нет
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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