Microsoft Surface Laptop SE против Acer Chromebook 314
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
- Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.11 и 1.7 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (548 и 755 см2)
- Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Chromebook 314
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Сенсорный экран
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.11 кг
|1.7 кг
|Размеры
|283.7 x 193 x 17.85 мм
|325.4 x 232 x 19.7 мм
|Площадь
|548 см2
|755 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.8%
|~71.6%
|Боковые рамки
|13.4 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Белый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|11.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TFT VA
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|135 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|-
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|-
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|40 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|2
|2
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
464
Geekbench 5 (многоядерный)
Chromebook 314 +1%
843
Cinebench R23 (одноядерный)
452
444
Cinebench R23 (многоядерный)
776
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|0 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|96
|96
|Блоки текстурирования (TMUs)
|12
|12
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|2
|2
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|-
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|-
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|-
|Custom
|Тип
|-
|eMMC
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x32 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|128
|NVMe
|Нет
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|1
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.0
|2x USB 3.0
|USB Type-C
|1x USB 3.0
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|-
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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