Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1366 x 768 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 4GB Накопитель - 64GB 128GB - 32GB 64GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.11 и 1.7 кг)

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (548 и 755 см 2 )

) Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Chromebook 314 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.7 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм Площадь 548 см2 755 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~71.6% Боковые рамки 13.4 мм 7.8 мм Цвета Белый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 11.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TFT VA TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Матовый

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600 TGP 5 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 200 МГц 200 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 96 96 Блоки текстурирования (TMUs) 12 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 2 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Chromebook 314 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота - 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены - Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 32GB 64GB 128GB Шина - Custom Тип - eMMC Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 128 NVMe Нет Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.0 USB Type-C 1x USB 3.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да -

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.