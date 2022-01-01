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Microsoft Surface Laptop SE против Acer Chromebook 314

32 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
33 из 100
Acer Chromebook 314
Microsoft Surface Laptop SE
Acer Chromebook 314
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1366 x 768
Процессор
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Acer Chromebook 314 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.11 и 1.7 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (548 и 755 см2)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Chromebook 314
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Chromebook 314

Корпус

Вес 1.11 кг 1.7 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм
Площадь 548 см2 755 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~71.6%
Боковые рамки 13.4 мм 7.8 мм
Цвета Белый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 96
Блоки текстурирования (TMUs) 12 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 2
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Chromebook 314
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота - 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены - Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип - eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 128
NVMe Нет Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.0
USB Type-C 1x USB 3.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да -
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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