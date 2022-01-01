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Microsoft Surface Laptop SE против Acer Chromebook 512

32 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
37 из 100
Acer Chromebook 512
Microsoft Surface Laptop SE
Acer Chromebook 512
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Acer Chromebook 512 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.11 и 1.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (548 и 688 см2)
Причины выбрать Acer Chromebook 512
  • На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1733 vs 776 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Chromebook 512

Корпус

Вес 1.11 кг 1.3 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм
Площадь 548 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~62.4%
Боковые рамки 13.4 мм 21.8 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 12 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 912 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 4
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц -
FLOPS 0.14 терафлопс 0.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 256
Блоки текстурирования (TMUs) 12 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 8
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Chromebook 512 +114%
0.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота - 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены - Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип - eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Нет Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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