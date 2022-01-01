Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 - Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 64GB 128GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Легче – весит на 190 граммов меньше (1.11 и 1.3 кг)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (548 и 688 см2) Причины выбрать Acer Chromebook 512 На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1733 vs 776 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.3 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм Площадь 548 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~62.4% Боковые рамки 13.4 мм 21.8 мм Цвета Белый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1366 x 912 Диагональ 11.6 дюймов 12 дюймов Тип матрицы TFT VA TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 912 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) TGP 5 Вт 10 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц - Boost частота GPU 750 МГц - FLOPS 0.14 терафлопс 0.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 96 256 Блоки текстурирования (TMUs) 12 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 8 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Chromebook 512 +114% 0.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота - 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены - Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 32GB 64GB Шина - Custom Тип - eMMC Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Нет Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.