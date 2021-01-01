Microsoft Surface Laptop SE против Acer Swift 1 (SF114-34)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
- Легче – весит на 190 граммов меньше (1.11 и 1.3 кг)
- На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 776 vs 700 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (548 и 685 см2)
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Есть подсветка клавиатуры
- Имеет на 16% более четкий дисплей – 157 против 135 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.11 кг
|1.3 кг
|Размеры
|283.7 x 193 x 17.85 мм
|322.8 x 212.2 x 14.95 мм
|Площадь
|548 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.8%
|~78.9%
|Боковые рамки
|13.4 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Белый
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|120°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|11.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TFT VA
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|135 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
|Контрастность
|-
|952:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|61.8%
|Охват Adobe RGB
|-
|42.9%
|Охват DCI-P3
|-
|41.4%
|Время отклика
|-
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|40 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|158 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|2
|2
|L3-кэш
|-
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift 1 (SF114-34) +32%
607
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift 1 (SF114-34) +31%
1141
Cinebench R23 (одноядерный)
452
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Laptop SE +11%
776
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|6 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|0.24 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|0 Гбит/с
|2.93 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|96
|256
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|-
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|-
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|-
|Custom
|Тип
|-
|eMMC
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Нет
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|73.8 дБ
|Микрофонов
|1
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.0
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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