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Microsoft Surface Laptop SE против Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)

33 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
51 из 100
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
Microsoft Surface Laptop SE
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
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Процессор Intel Pentium Silver N6000
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.11 и 1.39 кг)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (548 и 589 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
  • Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх
  • На 152% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1956 vs 776 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 23% более четкий дисплей – 166 против 135 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Vivobook 13 Slate OLED (T3300)

Корпус

Вес 1.11 кг 1.39 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
Площадь 548 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~82.8%
Боковые рамки 13.4 мм 7.8 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 135° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TFT VA OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 3030:1
Цветовой охват sRGB - 97%
Охват Adobe RGB - 67%
Охват DCI-P3 - 65%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 224 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 4
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 32 EUs
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 96 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +171%
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота - 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены - Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 75.7 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1960
Порты
USB-A 1x USB 3.0 Нет
USB Type-C 1x USB 3.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Нет
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 6.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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