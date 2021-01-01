Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 64GB 128GB - 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 280 граммов меньше (1.11 и 1.39 кг)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (548 и 589 см2) Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх

На 152% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1956 vs 776 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 23% более четкий дисплей – 166 против 135 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.39 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм Площадь 548 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~82.8% Боковые рамки 13.4 мм 7.8 мм Цвета Белый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 11.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TFT VA OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 3030:1 Цветовой охват sRGB - 97% Охват Adobe RGB - 67% Охват DCI-P3 - 65% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Surface Laptop SE н/д Vivobook 13 Slate OLED (T3300) 550 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 224 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) TGP 5 Вт 10 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 350 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 96 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +171% 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота - 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены - Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 128GB 256GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Нет Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 75.7 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1960 Порты USB-A 1x USB 3.0 Нет USB Type-C 1x USB 3.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Нет Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 6.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.