Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1366 x 768 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Легче – весит на 340 граммов меньше (1.11 и 1.45 кг)

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 776 vs 709 баллов

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (548 и 696 см 2 )

) Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.45 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм Площадь 548 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~77.6% Боковые рамки 13.4 мм 5.4 мм Цвета Белый Белый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 11.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TFT VA TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый Максимальная яркость Surface Laptop SE н/д Vivobook Go 14 Flip 220 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 39 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 5 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 350 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 0 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 96 256 Блоки текстурирования (TMUs) 12 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 8 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Vivobook Go 14 Flip +71% 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота - 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип - eMMC Каналы 1x64 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Нет Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.