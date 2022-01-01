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Microsoft Surface Laptop SE против Asus Vivobook Go 14 Flip

32 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
29 из 100
Asus Vivobook Go 14 Flip
Microsoft Surface Laptop SE
Asus Vivobook Go 14 Flip
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Экран 1366 x 768
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Asus Vivobook Go 14 Flip от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.11 и 1.45 кг)
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 776 vs 709 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (548 и 696 см2)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Vivobook Go 14 Flip

Корпус

Вес 1.11 кг 1.45 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм
Площадь 548 см2 696 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~77.6%
Боковые рамки 13.4 мм 5.4 мм
Цвета Белый Белый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 135° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 0 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 256
Блоки текстурирования (TMUs) 12 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 8
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Vivobook Go 14 Flip +71%
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота - 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип - eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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