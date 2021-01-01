Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1366 x 768 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 64GB 128GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.11 и 1.72 кг)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (548 и 723 см 2 )

) Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх

На 216% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2455 vs 776 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.72 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм Площадь 548 см2 723 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~74.7% Боковые рамки 13.4 мм 7.2 мм Цвета Белый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 11.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TFT VA TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Цветовой охват sRGB - 50% Время отклика - 16 мс Максимальная яркость Surface Laptop SE н/д Inspiron 14 5406 (2-in-1) 220 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 40 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 40 Вт 45 / 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 0 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 96 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Inspiron 14 5406 (2-in-1) +500% 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота - 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 128GB 256GB 512GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Нет Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Размер - 11.5 x 7.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.