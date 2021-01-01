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Microsoft Surface Laptop SE против Dell Inspiron 15 3510

33 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
30 из 100
Dell Inspiron 15 3510
Microsoft Surface Laptop SE
Dell Inspiron 15 3510
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Экран 1366 x 768
Батарея 0 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Dell Inspiron 15 3510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.11 и 1.85 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (548 и 844 см2)
  • Имеет на 35% более четкий дисплей – 135 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Inspiron 15 3510

Корпус

Вес 1.11 кг 1.85 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
Площадь 548 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~79.5%
Боковые рамки 13.4 мм 6.6 мм
Цвета Белый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 0 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 96 96
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Inspiron 15 3510
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота - 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Нет Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.0 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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