Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1366 x 768 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея 0 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 64GB 128GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.11 и 1.85 кг)

Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (548 и 844 см 2 )

) Имеет на 35% более четкий дисплей – 135 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.85 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 548 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~79.5% Боковые рамки 13.4 мм 6.6 мм Цвета Белый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 11.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TFT VA TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Surface Laptop SE н/д Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600 TGP 5 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 200 МГц 200 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 0 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерных блоков 96 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота - 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Нет Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.0 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.0 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.