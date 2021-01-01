Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 - Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5000 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 64GB 128GB - 64GB 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Легче – весит на 340 граммов меньше (1.11 и 1.45 кг)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (548 и 632 см2) Причины выбрать Dell Latitude 3190 2-in-1 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1027 vs 776 баллов

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.45 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 303.8 x 207.9 x 21.25 мм Площадь 548 см2 632 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~58.8% Боковые рамки 13.4 мм 23.5 мм Цвета Белый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1366 x 768 Диагональ 11.6 дюймов 11.6 дюймов Тип матрицы TFT VA IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 135 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый Максимальная яркость Surface Laptop SE н/д Latitude 3190 2-in-1 200 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600 TGP 5 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 200 МГц 200 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 0 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерных блоков 96 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Latitude 3190 2-in-1 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота - 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 64GB 128GB 256GB Шина - Custom Тип - eMMC Каналы 1x64 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Нет Нет

Звук Аудиочип - Realtek ALC3246 Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 3.0 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Нет Тачпад Размер - 10.0 x 5.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.