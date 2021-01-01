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Microsoft Surface Laptop SE против Dell Latitude 3190 2-in-1

33 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
32 из 100
Dell Latitude 3190 2-in-1
Microsoft Surface Laptop SE
Dell Latitude 3190 2-in-1
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Dell Latitude 3190 2-in-1 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.11 и 1.45 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (548 и 632 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 3190 2-in-1
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1027 vs 776 баллов
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Latitude 3190 2-in-1

Корпус

Вес 1.11 кг 1.45 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 303.8 x 207.9 x 21.25 мм
Площадь 548 см2 632 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~58.8%
Боковые рамки 13.4 мм 23.5 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 135° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 11.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 0 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 96 96
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Latitude 3190 2-in-1
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота - 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип - eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Нет Нет

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3246
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 3.0 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Нет
Тачпад
Размер - 10.0 x 5.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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