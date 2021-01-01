Microsoft Surface Laptop SE против Dell Latitude 3190 2-in-1
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Легче – весит на 340 граммов меньше (1.11 и 1.45 кг)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (548 и 632 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 3190 2-in-1
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1027 vs 776 баллов
- Сенсорный экран
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.11 кг
|1.45 кг
|Размеры
|283.7 x 193 x 17.85 мм
|303.8 x 207.9 x 21.25 мм
|Площадь
|548 см2
|632 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.8%
|~58.8%
|Боковые рамки
|13.4 мм
|23.5 мм
|Цвета
|Белый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|135°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|11.6 дюймов
|11.6 дюймов
|Тип матрицы
|TFT VA
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|135 точек на дюйм
|135 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|-
|Глянцевый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|40 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|2
|4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
459
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 3190 2-in-1 +67%
1452
Cinebench R23 (одноядерный)
452
Cinebench R23 (многоядерный)
Latitude 3190 2-in-1 +32%
1027
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|0 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|96
|96
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|-
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|-
|Custom
|Тип
|-
|eMMC
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Нет
|Нет
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3246
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|1
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v5
|Bluetooth
|v5
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.0
|2x USB 3.1
|USB Type-C
|1x USB 3.0
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Нет
|Размер
|-
|10.0 x 5.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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