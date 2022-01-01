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Microsoft Surface Laptop SE против HP Pavilion 15

32 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
43 из 100
HP Pavilion 15
Microsoft Surface Laptop SE
HP Pavilion 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1366 x 768
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и HP Pavilion 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.11 и 1.75 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (548 и 842 см2)
  • Имеет на 35% более четкий дисплей – 135 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 1054-1437% больше FPS в играх
  • На 540% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 776 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Pavilion 15

Корпус

Вес 1.11 кг 1.75 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм
Площадь 548 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~79.7%
Боковые рамки 13.4 мм 7.4 мм
Цвета Белый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42 дБ

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый
Максимальная яркость
Surface Laptop SE
н/д
Pavilion 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.34 В
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 304 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц -
FLOPS 0.14 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 0 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 896
Блоки текстурирования (TMUs) 12 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 32
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Pavilion 15 +1916%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота - 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81.3 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.4 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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