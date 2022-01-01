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Microsoft Surface Laptop SE против Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)

32 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Microsoft Surface Laptop SE
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
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Экран 1366 x 768
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.11 и 1.4 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (548 и 769 см2)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
IdeaPad 1 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.11 кг 1.4 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм
Площадь 548 см2 769 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~70.3%
Боковые рамки 13.4 мм 8.6 мм
Цвета Белый Серий, Синий, Оранжевый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1456:1
Цветовой охват sRGB - 62.8%
Охват Adobe RGB - 43.5%
Охват DCI-P3 - 42%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 40 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 171 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 0 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 96
Блоки текстурирования (TMUs) 12 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 2
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота - 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип - eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Нет -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 70.1 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.0 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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