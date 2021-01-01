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Microsoft Surface Laptop SE против Laptop 4 13.5

33 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
55 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
Microsoft Surface Laptop SE
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Laptop 4 13.5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.11 и 1.28 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (548 и 687 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх
  • На 523% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4831 vs 776 баллов
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 201 против 135 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Surface Laptop 4 13.5

Корпус

Вес 1.11 кг 1.28 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 308 x 223 x 14.5 мм
Площадь 548 см2 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~79%
Боковые рамки 13.4 мм 11.3 мм
Цвета Белый Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы TFT VA IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1424:1
Цветовой охват sRGB - 97.2%
Охват Adobe RGB - 66.8%
Охват DCI-P3 - 64.7%
Время отклика - 50 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 306 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 96 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Surface Laptop 4 13.5 +907%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота - 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены - Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 78.4 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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