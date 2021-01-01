Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 64GB 128GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.11 и 1.28 кг)

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (548 и 687 см2) Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5 Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх

На 523% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4831 vs 776 баллов

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 49% более четкий дисплей – 201 против 135 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.28 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 308 x 223 x 14.5 мм Площадь 548 см2 687 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~79% Боковые рамки 13.4 мм 11.3 мм Цвета Белый Черный, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 40 дБ

Дисплей 1366 x 768 2256 x 1504 Диагональ 11.6 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы TFT VA IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1424:1 Цветовой охват sRGB - 97.2% Охват Adobe RGB - 66.8% Охват DCI-P3 - 64.7% Время отклика - 50 мс Максимальная яркость Surface Laptop SE н/д Surface Laptop 4 13.5 400 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 47.4 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 306 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 96 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Surface Laptop 4 13.5 +907% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота - 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены - Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Нет Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 78.4 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.0 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.