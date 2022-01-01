Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 64GB 128GB - 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.11 и 1.24 кг) Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх

На 529% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 776 баллов

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.11 кг 1.24 кг Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 278.2 x 206.2 x 15.7 мм Площадь 548 см2 574 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~79.8% Боковые рамки 13.4 мм 8 мм Цвета Белый Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1536 x 1024 Диагональ 11.6 дюймов 12.4 дюймов Тип матрицы TFT VA IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 149 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1536 x 1024 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый (антиблик) Максимальная яркость Surface Laptop SE н/д Surface Laptop Go 2 330 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 41 Вт*ч Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 40 Вт 39 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 96 640 Блоки текстурирования (TMUs) 12 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 20 Производительность GPU Surface Laptop SE 0.14 терафлопс Surface Laptop Go 2 +907% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 2x2 ГБ Частота - 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены - Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 128GB 256GB Тип - SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Нет Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.0 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.