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Microsoft Surface Laptop SE против Laptop Go 2

32 из 100
Microsoft Surface Laptop SE
VS
47 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 2
Microsoft Surface Laptop SE
Microsoft Surface Laptop Go 2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop SE и Laptop Go 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop SE
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.11 и 1.24 кг)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2
  • Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх
  • На 529% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 776 баллов
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop SE
vs
Surface Laptop Go 2

Корпус

Вес 1.11 кг 1.24 кг
Размеры 283.7 x 193 x 17.85 мм 278.2 x 206.2 x 15.7 мм
Площадь 548 см2 574 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.8% ~79.8%
Боковые рамки 13.4 мм 8 мм
Цвета Белый Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 12.4 дюймов
Тип матрицы TFT VA IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 149 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1536 x 1024 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 40 Вт 39 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 640
Блоки текстурирования (TMUs) 12 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 20
Производительность GPU
Surface Laptop SE
0.14 терафлопс
Surface Laptop Go 2 +907%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x2 ГБ
Частота - 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены - Нет

Накопитель

Объем накопителя
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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