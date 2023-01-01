Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 2560 x 1600 2880 x 1800 Процессор Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 13979 баллов

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 13979 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.55 и 1.98 кг)

Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.55 и 1.98 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (76 и 58 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.55 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 322.79 x 228.12 x 17.9 мм Площадь 743 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~82.8% Боковые рамки 9.3 мм 5.2 мм Цвета Серебристый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей 2400 x 1600 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 14.4 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации - No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB - 98% Охват DCI-P3 - 83% Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +50% 600 нит Swift X (SFX14-71G) 400 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 102 / 120 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 355 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 80 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1185 МГц Boost частота GPU - 1417 МГц FLOPS 7.9 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 +36% 7.9 терафлопс Swift X (SFX14-71G) 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 7500 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость - ~77.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.6 x 7.8 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.