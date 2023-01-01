Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 8204 баллов

На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 8204 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (743 и 809 см2) Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.51 и 1.98 кг)

Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.51 и 1.98 кг) Комплектуется на 8.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 58 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.51 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 743 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~83.9% Боковые рамки 9.3 мм 5.4 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 2400 x 1600 2880 x 1864 Диагональ 14.4 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации - No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана MacBook Air 15 (M2) 15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2 Surface Laptop Studio 2 14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2 ~ 9% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 1326:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 98.9% Охват DCI-P3 - 98.7% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +20% 600 нит MacBook Air 15 (M2) 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки - 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 102 / 120 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 116 / 165 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 80 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 7.9 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 +163% 7.9 терафлопс MacBook Air 15 (M2) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 7500 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.2 2.4 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.