Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 14394 баллов
- Сенсорный экран
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
- Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.6 и 1.98 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (70 и 58 Вт*ч)
- Имеет на 27% более четкий дисплей – 254 против 200 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (691 и 743 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.98 кг
|1.6 кг
|Размеры
|323 x 230 x 22 мм
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|Площадь
|743 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.1%
|~84.6%
|Боковые рамки
|9.3 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6800 об/мин
|Уровень шума
|-
|47.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.4 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2400 x 1600 пикселей
|3024 x 1964 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|-
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
Площадь экрана
Surface Laptop Studio 2
14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~5% more screen space
|Контрастность
|1500:1
|25000:1
|Охват DCI-P3
|-
|99.2%
|Время отклика
|-
|31 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:10 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|102 / 120 Вт
|67 / 96 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2538
Geekbench 6 (многоядерный)
13471
11718
Cinebench R23 (одноядерный)
1914
Cinebench R23 (многоядерный)
18533
14394
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|35 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1398 МГц
|FLOPS
|7.9 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|96 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|76
Производительность GPU
7.9 терафлопс
6.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|7500 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|2x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.2
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|~84.3 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.1
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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