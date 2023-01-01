Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 13700H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 14394 баллов

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 14394 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.6 и 1.98 кг)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.6 и 1.98 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (70 и 58 Вт*ч)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (70 и 58 Вт*ч) Имеет на 27% более четкий дисплей – 254 против 200 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 27% более четкий дисплей – 254 против 200 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (691 и 743 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.6 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 743 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~84.6% Боковые рамки 9.3 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6800 об/мин Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей 2400 x 1600 3024 x 1964 Диагональ 14.4 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации - No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Surface Laptop Studio 2 14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2 MacBook Pro 14 (2023) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 25000:1 Охват DCI-P3 - 99.2% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +20% 600 нит MacBook Pro 14 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 102 / 120 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 80 Вт 35 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 7.9 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 80 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 +16% 7.9 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 7500 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.2 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~84.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.