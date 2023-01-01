Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 34-46% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 34-46% больше FPS в играх На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 13397 баллов

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 13397 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 23% более четкий дисплей – 200 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 23% более четкий дисплей – 200 против 162 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Dell Precision 5480 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.48 и 1.98 кг)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.48 и 1.98 кг) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч) Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (653 и 743 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.48 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 310.6 x 210.35 x 18.95 мм Площадь 743 см2 653 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~87% Боковые рамки 9.3 мм 4.6 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 51 дБ

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Технология синхронизации - No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Surface Laptop Studio 2 14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2 Precision 5480 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 8% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +20% 600 нит Precision 5480 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 72 Вт*ч Напряжение - 15.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 102 / 120 Вт 100 / 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 460 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB TGP 80 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 630 МГц Boost частота GPU - 1140 МГц FLOPS 7.9 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 +61% 7.9 терафлопс Precision 5480 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 7500 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-VD Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - ~87.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.