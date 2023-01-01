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Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Dell XPS 15 9530 (2023)

66 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio 2
VS
56 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
Microsoft Surface Laptop Studio 2
Dell XPS 15 9530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2400 x 1600
Процессор Intel Core i7 13700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio 2 и Dell XPS 15 9530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 14076 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 200 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.86 и 1.98 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (86 и 58 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio 2
vs
XPS 15 9530 (2023)

Корпус

Вес 1.98 кг 1.86 кг
Размеры 323 x 230 x 22 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм
Площадь 743 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~88.9%
Боковые рамки 9.3 мм 4.4 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации - No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
XPS 15 9530 (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
Surface Laptop Studio 2
14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2
~14% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio 2 +20%
600 нит
XPS 15 9530 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 102 / 120 Вт 130 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 463 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 6 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
FLOPS 7.9 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 64 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Surface Laptop Studio 2 +128%
7.9 терафлопс
XPS 15 9530 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 7500 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - ~83.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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