Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Процессор Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 14076 баллов

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 14076 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 38% более четкий дисплей – 200 против 145 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 38% более четкий дисплей – 200 против 145 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.86 и 1.98 кг)

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.86 и 1.98 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (86 и 58 Вт*ч)

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (86 и 58 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.86 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм Площадь 743 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~88.9% Боковые рамки 9.3 мм 4.4 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Диагональ 14.4 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации - No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана XPS 15 9530 (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 Surface Laptop Studio 2 14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2 ~ 14% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +20% 600 нит XPS 15 9530 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 102 / 120 Вт 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 463 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 80 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 6 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 7.9 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 64 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 +128% 7.9 терафлопс XPS 15 9530 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 7500 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x3W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - ~83.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.