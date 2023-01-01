Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 13700H - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 12861 баллов

На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 12861 баллов Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Сенсорный экран

Сенсорный экран На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (743 и 816 см2) Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.75 и 1.98 кг)

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.75 и 1.98 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 15.6 Вт*ч большей батареей (73.6 и 58 Вт*ч)

Комплектуется на 15.6 Вт*ч большей батареей (73.6 и 58 Вт*ч) Имеет на 17% более четкий дисплей – 234 против 200 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.75 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм Площадь 743 см2 816 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~74.7% Боковые рамки 9.3 мм 7.6 мм Цвета Серебристый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2400 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 14.4 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации - FreeSync Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 1500:1 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +50% 600 нит Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) 400 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 73.6 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 102 / 120 Вт 170 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 80 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 7.9 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 +11% 7.9 терафлопс Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 7500 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.