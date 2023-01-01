Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
- На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 12861 баллов
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
- Сенсорный экран
- На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (743 и 816 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.75 и 1.98 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 15.6 Вт*ч большей батареей (73.6 и 58 Вт*ч)
- Имеет на 17% более четкий дисплей – 234 против 200 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.98 кг
|1.75 кг
|Размеры
|323 x 230 x 22 мм
|327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм
|Площадь
|743 см2
|816 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.1%
|~74.7%
|Боковые рамки
|9.3 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14.4 дюймов
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|234 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2400 x 1600 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|-
|FreeSync
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|1500:1
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|102 / 120 Вт
|170 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|6
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 760M
|Техпроцесс
|10 нм
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2390
Geekbench 6 (многоядерный)
13471
Cinebench R23 (одноядерный)
1914
Cinebench R23 (многоядерный)
18533
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|7.9 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
7.9 терафлопс
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|7500 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.1
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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