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Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)

66 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio 2
VS
64 из 100
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14
Microsoft Surface Laptop Studio 2
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 13700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio 2 и Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
  • На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 12861 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (743 и 816 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.75 и 1.98 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 15.6 Вт*ч большей батареей (73.6 и 58 Вт*ч)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 234 против 200 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio 2
vs
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)

Корпус

Вес 1.98 кг 1.75 кг
Размеры 323 x 230 x 22 мм 327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм
Площадь 743 см2 816 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~74.7%
Боковые рамки 9.3 мм 7.6 мм
Цвета Серебристый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации - FreeSync
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 102 / 120 Вт 170 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 760M
Техпроцесс 10 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 7.9 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Surface Laptop Studio 2 +11%
7.9 терафлопс
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 7500 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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