Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) Процессор Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13505H Intel Core i7 13705H Intel Core i9 13905H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 14359 баллов

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 14359 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) Легче – весит на 330 граммов меньше (1.65 и 1.98 кг)

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.65 и 1.98 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (75 и 58 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (75 и 58 Вт*ч) Имеет на 25% более четкий дисплей – 250 против 200 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.65 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 327 x 224 x 17.9 мм Площадь 743 см2 732 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~83.2% Боковые рамки 9.3 мм 7.3 мм Цвета Серебристый Серый, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 170° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 52.9 дБ

Дисплей 2400 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) Диагональ 14.4 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 250 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации - No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1500:1 1500:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 - 100% Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +50% 600 нит Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) 400 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки - 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 102 / 120 Вт 100 / 140 Вт Вес зарядного устройства - 444 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 80 Вт 80 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 7.9 терафлопс 7.9 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 7.9 терафлопс Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) 7.9 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 7500 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x1W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~81.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.