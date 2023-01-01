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Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)

66 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio 2
VS
66 из 100
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
Microsoft Surface Laptop Studio 2
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2400 x 1600
Процессор Intel Core i7 13700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio 2 и Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 14359 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.65 и 1.98 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (75 и 58 Вт*ч)
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 250 против 200 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio 2
vs
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)

Корпус

Вес 1.98 кг 1.65 кг
Размеры 323 x 230 x 22 мм 327 x 224 x 17.9 мм
Площадь 743 см2 732 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~83.2%
Боковые рамки 9.3 мм 7.3 мм
Цвета Серебристый Серый, Синий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 180° 170°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 52.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 250 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации - No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1500:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 102 / 120 Вт 100 / 140 Вт
Вес зарядного устройства - 444 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 80 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 7.9 терафлопс 7.9 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Surface Laptop Studio 2
7.9 терафлопс
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
7.9 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 7500 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~81.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.1 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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