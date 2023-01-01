Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 13700H - Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 202-275% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 202-275% больше FPS в играх На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 7985 баллов

На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 7985 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (58 и 47.4 Вт*ч)

Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (58 и 47.4 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (743 и 830 см2) Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15 Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.54 и 1.98 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 1.54 кг Размеры 323 x 230 x 22 мм 340 x 244 x 14.7 мм Площадь 743 см2 830 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~80.7% Боковые рамки 9.3 мм 11.5 мм Цвета Серебристый Черный, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 38.1 дБ

Дисплей 2400 x 1600 2496 x 1664 Диагональ 14.4 дюймов 15 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 200 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2496 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации - No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Surface Laptop 5 15 15″ (3:2 ratio) = 103.8 in2 Surface Laptop Studio 2 14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2 ~ 8% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 1369:1 Цветовой охват sRGB - 97.3% Охват Adobe RGB - 70.3% Охват DCI-P3 - 68.1% Время отклика - 40 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio 2 +50% 600 нит Surface Laptop 5 15 400 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 47.4 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 102 / 120 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 305 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 80 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц FLOPS 7.9 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5X Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 768 Блоки текстурирования (TMUs) 80 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Surface Laptop Studio 2 +367% 7.9 терафлопс Surface Laptop 5 15 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 7500 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~78.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.