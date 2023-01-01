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Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Laptop 5 15

66 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio 2
VS
50 из 100
Microsoft Surface Laptop 5 15
Microsoft Surface Laptop Studio 2
Microsoft Surface Laptop 5 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 13700H
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio 2 и Laptop 5 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 202-275% больше FPS в играх
  • На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 7985 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (58 и 47.4 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (743 и 830 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.54 и 1.98 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio 2
vs
Surface Laptop 5 15

Корпус

Вес 1.98 кг 1.54 кг
Размеры 323 x 230 x 22 мм 340 x 244 x 14.7 мм
Площадь 743 см2 830 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~80.7%
Боковые рамки 9.3 мм 11.5 мм
Цвета Серебристый Черный, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 38.1 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2496 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации - No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
Surface Laptop 5 15
15″ (3:2 ratio) = 103.8 in2
Surface Laptop Studio 2
14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2
~8% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1369:1
Цветовой охват sRGB - 97.3%
Охват Adobe RGB - 70.3%
Охват DCI-P3 - 68.1%
Время отклика - 40 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio 2 +50%
600 нит
Surface Laptop 5 15
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 102 / 120 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 305 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
FLOPS 7.9 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5X
Ширина шины 96 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 768
Блоки текстурирования (TMUs) 80 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24
Производительность GPU
Surface Laptop Studio 2 +367%
7.9 терафлопс
Surface Laptop 5 15
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 7500 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~78.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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