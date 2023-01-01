Microsoft Surface Laptop Studio 2 против Laptop 5 15
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 202-275% больше FPS в играх
- На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 7985 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (58 и 47.4 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (743 и 830 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 15
- Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.54 и 1.98 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.98 кг
|1.54 кг
|Размеры
|323 x 230 x 22 мм
|340 x 244 x 14.7 мм
|Площадь
|743 см2
|830 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.1%
|~80.7%
|Боковые рамки
|9.3 мм
|11.5 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|38.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.4 дюймов
|15 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|200 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|2400 x 1600 пикселей
|2496 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|-
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
Площадь экрана
Surface Laptop 5 15
15″ (3:2 ratio) = 103.8 in2
Surface Laptop Studio 2
14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2
~8% more screen space
|Контрастность
|1500:1
|1369:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|70.3%
|Охват DCI-P3
|-
|68.1%
|Время отклика
|-
|40 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|102 / 120 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|305 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2390
1636
Geekbench 6 (многоядерный)
Surface Laptop Studio 2 +102%
13471
6657
Cinebench R23 (одноядерный)
1914
1613
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Laptop Studio 2 +132%
18533
7985
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|FLOPS
|7.9 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5X
|Ширина шины
|96 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|24
Производительность GPU
Surface Laptop Studio 2 +367%
7.9 терафлопс
1.69 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|7500 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|~78.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.1
|1x USB 3.1
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|11.5 x 7.7 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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