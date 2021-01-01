Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Studio или TravelMate P4 (TMP414-51) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Studio против Acer TravelMate P4 (TMP414-51)

66 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
51 из 100
Acer TravelMate P4 (TMP414-51)
Microsoft Surface Laptop Studio
Acer TravelMate P4 (TMP414-51)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Acer TravelMate P4 (TMP414-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4890 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer TravelMate P4 (TMP414-51)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.41 и 1.82 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
TravelMate P4 (TMP414-51)

Корпус

Вес 1.82 кг 1.41 кг
Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 325 x 236 x 17.9 мм
Площадь 738 см2 767 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~70.4%
Боковые рамки 9.4 мм 7.6 мм
Цвета Серебристый Синий
Трансформер Да Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio +100%
500 нит
TravelMate P4 (TMP414-51)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +429%
7.46 терафлопс
TravelMate P4 (TMP414-51)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Surface Laptop 4 13.5 и Surface Laptop Studio
2. MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Surface Laptop Studio
3. Surface Pro 8 и Surface Laptop Studio
4. Surface Laptop 4 15 и Surface Laptop Studio
5. Surface Laptop 3 15 и Surface Laptop Studio
6. MacBook Pro 13 (Intel, 2020) и Surface Laptop Studio
7. MacBook Pro 14 (2021) и TravelMate P4 (TMP414-51)
8. Aspire 5 (A517-52) и TravelMate P4 (TMP414-51)
9. Swift 3 (SF313-53) и TravelMate P4 (TMP414-51)
10. Aspire 5 (A514-54) и TravelMate P4 (TMP414-51)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer TravelMate P4 (TMP414-51) и Microsoft Surface Laptop Studio – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры