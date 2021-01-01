Surface Laptop Studio или MacBook Pro 13 (2019) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 8257U Intel Core i5 8279U Intel Core i7 8557U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Видеокарта показывает в среднем на 452-616% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 3876 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019) Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.37 и 1.82 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (646 и 738 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.37 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм Площадь 738 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~79.4% Боковые рамки 9.4 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей 2400 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 14.4 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1524:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 78.4% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio 500 нит MacBook Pro 13 (2019) 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 12.96 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 60 / 95 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Plus Graphics 645 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 735-1463 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1050 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 0.81 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR3 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.13 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop Studio +821% 7.46 терафлопс MacBook Pro 13 (2019) 0.81 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 2133 МГц Тип LPDDR4X LPDDR3 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v4.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.7 мм Тачпад Размер - 13.4 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.