Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Видеокарта показывает в среднем на 987-1346% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (738 и 841 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 25.6 Вт*ч большей батареей (83.6 и 58 Вт*ч)

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6698 vs 5517 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.83 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 738 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~81.8% Боковые рамки 9.4 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума 46.7 дБ -

Дисплей 2400 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 14.4 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1714:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 78.5% - Охват DCI-P3 80.6% - Время отклика 41 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Studio 500 нит MacBook Pro 15 (2019) 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 83.6 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 379 граммов 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics 630 TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1140 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1000 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 192 Блоки текстурирования (TMUs) 80 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 3 Производительность GPU Surface Laptop Studio +1795% 7.2 терафлопс MacBook Pro 15 (2019) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 2400 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.9 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.6 мм Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см 15.4 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.