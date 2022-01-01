Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит

Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.6 и 1.82 кг)

На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 5517 баллов

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (76 и 58 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.6 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 738 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~75.8% Боковые рамки 9.4 мм 7.1 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.7 дБ 52.7 дБ

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1714:1 845:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 92.4% Охват Adobe RGB 78.5% 67.7% Охват DCI-P3 80.6% 68.1% Время отклика 41 мс 31 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio +56% 500 нит ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 379 граммов 545 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 50 Вт 50 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1140 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1590 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 80 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Surface Laptop Studio +47% 7.2 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.9 дБ 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см 10.4 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.