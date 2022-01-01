Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (738 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

На 128% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 5517 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (90 и 58 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.9 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 738 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~77.8% Боковые рамки 9.4 мм 4.8 мм Цвета Серебристый Белый, Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.7 дБ -

Дисплей 2400 x 1600 2560 x 1440 Диагональ 14.4 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 240 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1714:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 78.5% - Охват DCI-P3 80.6% 100% Время отклика 41 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Studio 500 нит ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 379 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 50 Вт 120 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1140 МГц 1425 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1740 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 13.3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Surface Laptop Studio 7.2 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +85% 13.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.9 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.