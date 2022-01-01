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Microsoft Surface Laptop Studio против ASUS VivoBook S15 S533

62 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
49 из 100
ASUS VivoBook S15 S533
Microsoft Surface Laptop Studio
ASUS VivoBook S15 S533
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и ASUS VivoBook S15 S533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 156-212% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (58 и 50 Вт*ч)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4837 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (738 и 841 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
VivoBook S15 S533

Корпус

Вес 1.82 кг 1.8 кг
Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 359.8 x 233.8 x 16.1 мм
Площадь 738 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~79.8%
Боковые рамки 9.4 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.7 дБ 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1714:1 563:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 58.5%
Охват Adobe RGB 78.5% 40.3%
Охват DCI-P3 80.6% 39%
Время отклика 41 мс 33 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio +67%
500 нит
VivoBook S15 S533
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 379 граммов 194 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 27 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 1140 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1468 МГц
FLOPS 7.2 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 640
Блоки текстурирования (TMUs) 80 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +283%
7.2 терафлопс
VivoBook S15 S533
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82.9 дБ 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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