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Microsoft Surface Laptop Studio против ASUS ZenBook 13 OLED UM325

68 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
57 из 100
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Microsoft Surface Laptop Studio
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и ASUS ZenBook 13 OLED UM325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Видеокарта показывает в среднем на 315-430% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 200 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.14 и 1.82 кг)
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6666 vs 5517 баллов
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (67 и 58 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (618 и 738 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
ZenBook 13 OLED UM325

Корпус

Вес 1.82 кг 1.14 кг
Ширина 323.2 мм 304.2 мм
Высота 228.3 мм 203 мм
Толщина 18.9 мм 13.9 мм
Площадь 738 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~78.9%
Боковые рамки 9.4 мм 4.9 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio +25%
500 нит
ZenBook 13 OLED UM325
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1600 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +573%
7.46 терафлопс
ZenBook 13 OLED UM325
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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