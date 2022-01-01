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Microsoft Surface Laptop Studio против Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)

63 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
57 из 100
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
Microsoft Surface Laptop Studio
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2400 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4803 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.4 и 1.82 кг)
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (63 и 58 Вт*ч)
  • Имеет на 22% более четкий дисплей – 243 против 200 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)

Корпус

Вес 1.82 кг 1.4 кг
Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 311 x 223 x 15.9 мм
Площадь 738 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~81.9%
Боковые рамки 9.4 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1714:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 78.5% -
Охват DCI-P3 80.6% 100%
Время отклика 41 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 379 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1140 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.2 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 640
Блоки текстурирования (TMUs) 80 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +411%
7.2 терафлопс
Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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