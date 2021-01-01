Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.22 и 1.82 кг)

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6850 vs 5517 баллов

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (67 и 58 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (670 и 738 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.22 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 319 x 210 x 15.8 мм Площадь 738 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~80.6% Боковые рамки 9.4 мм 4.6 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Surface Laptop Studio +25% 500 нит ZenBook 14 UM425 400 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 67 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 60 / 95 Вт 65 / 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 735-1463 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 930-1575 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop Studio +164% 7.46 терафлопс ZenBook 14 UM425 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.