Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Studio или ZenBook 14 UX435 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Studio против ASUS ZenBook 14 UX435

66 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
56 из 100
ASUS ZenBook 14 UX435
Microsoft Surface Laptop Studio
ASUS ZenBook 14 UX435
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2400 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и ASUS ZenBook 14 UX435 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4833 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.29 и 1.82 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (63 и 58 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (635 и 738 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
ZenBook 14 UX435

Корпус

Вес 1.82 кг 1.29 кг
Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 319 x 199 x 16.9 мм
Площадь 738 см2 635 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~85.1%
Боковые рамки 9.4 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый Белый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 897:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio +67%
500 нит
ZenBook 14 UX435
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.6 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +164%
7.46 терафлопс
ZenBook 14 UX435
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 58 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop Studio vs Laptop 4 13.5
2. Microsoft Surface Laptop Studio vs Pro 8
3. Microsoft Surface Laptop Studio vs Laptop 3 15
4. ASUS ZenBook 14 UX435 vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
5. ASUS ZenBook 14 UX435 vs Apple MacBook Pro 14 (2021)
6. ASUS ZenBook 14 UX435 vs Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
7. ASUS ZenBook 14 UX435 vs Duo 14 UX482
8. ASUS ZenBook 14 UX435 vs VivoBook 14 M413

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook 14 UX435 и Microsoft Surface Laptop Studio – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры