Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.82 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (738 и 1196 см 2 )

) Имеет на 57% более четкий дисплей – 200 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

На 215% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17375 vs 5517 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (87 и 58 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 3.02 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм Площадь 738 см2 1196 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~69% Боковые рамки 9.4 мм 8.1 мм Цвета Серебристый Белый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 4 Уровень шума 46.7 дБ 52.5 дБ

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Диагональ 14.4 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1714:1 800:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 78.5% - Охват DCI-P3 80.6% - Время отклика 41 мс 3 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio +67% 500 нит Alienware x17 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 87 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 379 граммов 1003 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 50 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1140 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1802 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Surface Laptop Studio 7.2 терафлопс Alienware x17 R2 +92% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.9 дБ 84.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см 11.2 x 6.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.