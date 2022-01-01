Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Studio или Inspiron 14 5410 (2-in-1) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Studio против Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)

62 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
49 из 100
Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
Microsoft Surface Laptop Studio
Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 58 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (58 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.5 и 1.82 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (679 и 738 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.82 кг 1.5 кг
Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм
Площадь 738 см2 679 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~79.5%
Боковые рамки 9.4 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.7 дБ 29 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1714:1 1217:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 53.9%
Охват Adobe RGB 78.5% 37%
Охват DCI-P3 80.6% 36%
Время отклика 41 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 19.5 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 379 граммов 318 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1140 МГц -
Boost частота GPU 1410 МГц -
FLOPS 7.2 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 896
Блоки текстурирования (TMUs) 80 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +155%
7.2 терафлопс
Inspiron 14 5410 (2-in-1)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82.9 дБ 73.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) vs Microsoft Surface Laptop Studio
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Microsoft Surface Laptop Studio
3. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 6) vs Microsoft Surface Laptop Studio
4. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
5. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) vs Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
6. Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) vs Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) и Microsoft Surface Laptop Studio – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры