Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 58 Вт*ч - 42 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Видеокарта показывает в среднем на 416-568% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (58 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Сенсорный экран

Имеет на 79% более четкий дисплей – 200 против 112 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Latitude 5420 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.4 и 1.82 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (681 и 738 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.4 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 321.4 x 212 x 19.3 мм Площадь 738 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~79.3% Боковые рамки 9.4 мм 5.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 46.7 дБ -

Дисплей 2400 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1714:1 300:1 Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 78.5% - Охват DCI-P3 80.6% - Время отклика 41 мс 25 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio +127% 500 нит Latitude 5420 220 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 42 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 379 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1140 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1100 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 384 Блоки текстурирования (TMUs) 80 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 12 Производительность GPU Surface Laptop Studio +757% 7.2 терафлопс Latitude 5420 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 82.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.