Microsoft Surface Laptop Studio против Dell Latitude 5420
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
- Видеокарта показывает в среднем на 416-568% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (58 и 42 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
- Сенсорный экран
- Имеет на 79% более четкий дисплей – 200 против 112 точек на дюйм (PPI)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Latitude 5420
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.4 и 1.82 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (681 и 738 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.82 кг
|1.4 кг
|Размеры
|323.2 x 228.3 x 18.9 мм
|321.4 x 212 x 19.3 мм
|Площадь
|738 см2
|681 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.7%
|~79.3%
|Боковые рамки
|9.4 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|46.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14.4 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2400 x 1600 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1714:1
|300:1
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|Охват Adobe RGB
|78.5%
|-
|Охват DCI-P3
|80.6%
|-
|Время отклика
|41 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|60 / 95 / 102 Вт
|65 / 90 Вт
|Вес зарядного устройства
|379 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1427
1145
Geekbench 5 (многоядерный)
4654
3663
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1140 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1410 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|7.2 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|82.9 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.0 x 8.0 см
|11.5 x 6.7 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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