Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 23% более четкий дисплей – 200 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 5470 На 165% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14630 vs 5517 баллов

Легче – весит на 340 граммов меньше (1.48 и 1.82 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (653 и 738 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.48 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 310.6 x 210.3 x 18.95 мм Площадь 738 см2 653 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~87% Боковые рамки 9.4 мм 4.6 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.7 дБ -

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1714:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 78.5% - Охват DCI-P3 80.6% - Время отклика 41 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Studio 500 нит Precision 5470 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 72 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 379 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц Ядер 4 12 Потоков 8 16 L3-кэш 8 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Surface Laptop Studio 1427 Precision 5470 +16% 1659 Geekbench 5 (многоядерный) Surface Laptop Studio 4654 Precision 5470 +121% 10274 Cinebench R23 (одноядерный) Surface Laptop Studio 1441 Precision 5470 +18% 1698 Cinebench R23 (многоядерный) Surface Laptop Studio 5517 Precision 5470 +165% 14630

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1140 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1100 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Surface Laptop Studio +411% 7.2 терафлопс Precision 5470 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 4x2W 2x4W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 82.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.