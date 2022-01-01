Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 58 Вт*ч - 56 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.82 и 2.17 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 50% более четкий дисплей – 200 против 133 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (738 и 929 см2) Причины выбрать Dell Precision 5770 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 2.17 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 374.48 x 248.08 x 13.15-19.54 мм Площадь 738 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~90.2% Боковые рамки 9.4 мм 4.1 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.7 дБ -

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14.4 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1714:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 78.5% - Охват DCI-P3 80.6% - Время отклика 41 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio 500 нит Precision 5770 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 56 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 379 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1140 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1100 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Surface Laptop Studio +411% 7.2 терафлопс Precision 5770 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 82.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см 14.9 x 8.9 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.