Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Studio или XPS 13 9305 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Studio против Dell XPS 13 9305

67 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
52 из 100
Dell XPS 13 9305
Microsoft Surface Laptop Studio
Dell XPS 13 9305
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2400 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Dell XPS 13 9305 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Видеокарта показывает в среднем на 433-591% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 2436 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (58 и 52 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 200 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.16 и 1.82 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (601 и 738 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
XPS 13 9305

Корпус

Вес 1.82 кг 1.16 кг
Ширина 323.2 мм 302 мм
Высота 228.3 мм 199 мм
Толщина 18.9 мм 15.8 мм
Площадь 738 см2 601 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~81.1%
Боковые рамки 9.4 мм 3.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Да Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +788%
7.46 терафлопс
XPS 13 9305
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Surface Laptop Studio против Surface Laptop 4 13.5
2. Surface Laptop Studio против Surface Pro 8
3. Surface Laptop Studio против Surface Laptop 3 15
4. XPS 13 9305 против XPS 13 9310
5. XPS 13 9305 против ZenBook 13 OLED UX325
6. XPS 13 9305 против VivoBook S13 S333
7. XPS 13 9305 против ZenBook Flip S13 OLED UX371
8. XPS 13 9305 против Inspiron 13 7306

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 13 9305 и Microsoft Surface Laptop Studio – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры