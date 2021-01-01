Surface Laptop Studio или XPS 13 9310 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 (Touch) Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1034GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Видеокарта показывает в среднем на 433-591% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 128% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 2423 баллов

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (58 и 52 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 18% более четкий дисплей – 200 против 169 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 13 9310 Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.2 и 1.82 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (589 и 738 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.2 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 296 x 199 x 15 мм Площадь 738 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~88.4% Боковые рамки 9.4 мм 3.7 мм Цвета Серебристый Белый, Черный Трансформер Да Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 36.6 дБ

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 (Touch) Диагональ 14.4 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Surface Laptop Studio 500 нит XPS 13 9310 500 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 60 / 95 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 218 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 735-1463 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1100 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop Studio +788% 7.46 терафлопс XPS 13 9310 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1034GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 84.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.4 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.