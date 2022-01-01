Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Studio или XPS 17 9720 (2022) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Studio против Dell XPS 17 9720 (2022)

62 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
Microsoft Surface Laptop Studio
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2400 x 1600
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.82 и 2.17 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 200 против 133 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (738 и 929 см2)
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • На 160% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14364 vs 5517 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (97 и 58 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 1.82 кг 2.17 кг
Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 738 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~90.3%
Боковые рамки 9.4 мм 4.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.7 дБ 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1714:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 78.5% -
Охват DCI-P3 80.6% -
Время отклика 41 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 379 граммов 508 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1140 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1500 МГц
FLOPS 7.2 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +17%
7.2 терафлопс
XPS 17 9720 (2022)
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 82.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см 14.9 x 8.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) или Surface Laptop Studio
2. MacBook Pro 14 (2021) или Surface Laptop Studio
3. Yoga 9i 14" (Gen 6) или Surface Laptop Studio
4. MacBook Pro 16 (2021) или XPS 17 9720 (2022)
5. Alienware x17 R2 или XPS 17 9720 (2022)
6. XPS 17 9710 (2021) или XPS 17 9720 (2022)
7. Blade 17 (2022) или XPS 17 9720 (2022)
8. Precision 5570 или XPS 17 9720 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 17 9720 (2022) и Microsoft Surface Laptop Studio – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры