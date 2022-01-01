Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 156-212% больше FPS в играх

На 121% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 2495 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (58 и 43 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 79% более четкий дисплей – 200 против 112 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 280 граммов меньше (1.54 и 1.82 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.54 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 325.1 x 216.6 x 17 мм Площадь 738 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~76.7% Боковые рамки 9.4 мм 7.6 мм Цвета Серебристый Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 46.7 дБ 35.5 дБ

Дисплей 2400 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1714:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 78.5% - Охват DCI-P3 80.6% - Время отклика 41 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Studio +100% 500 нит Pavilion 14 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 43 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 379 граммов 280 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 50 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1140 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1468 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16 Производительность GPU Surface Laptop Studio +283% 7.2 терафлопс Pavilion 14 (2021) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 82.9 дБ 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.