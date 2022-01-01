Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 58 Вт*ч - 45 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Видеокарта показывает в среднем на 303-413% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (58 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (738 и 831 см2) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.7 и 1.82 кг)

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 5517 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.7 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 356.7 x 233.1 x 19.9 мм Площадь 738 см2 831 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~80.7% Боковые рамки 9.4 мм 5.7 мм Цвета Серебристый Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 46.7 дБ 40.8 дБ

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 14.4 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1714:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 56% Охват Adobe RGB 78.5% 38.7% Охват DCI-P3 80.6% 37.4% Время отклика 41 мс 34 мс Максимальная яркость Surface Laptop Studio +67% 500 нит IdeaPad 5 15" (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 45 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 65 / 95 Вт Вес зарядного устройства 379 граммов 364 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 TGP 50 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1140 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1600 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 448 Блоки текстурирования (TMUs) 80 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7 Производительность GPU Surface Laptop Studio +550% 7.2 терафлопс IdeaPad 5 15" (AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.9 дБ 71.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см 10.5 x 7.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.