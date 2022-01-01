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Microsoft Surface Laptop Studio против Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)

62 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
45 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15
Microsoft Surface Laptop Studio
Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 58 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Видеокарта показывает в среднем на 303-413% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (58 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (738 и 831 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.7 и 1.82 кг)
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 5517 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
IdeaPad 5 15" (AMD)

Корпус

Вес 1.82 кг 1.7 кг
Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 356.7 x 233.1 x 19.9 мм
Площадь 738 см2 831 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~80.7%
Боковые рамки 9.4 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 46.7 дБ 40.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1714:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 56%
Охват Adobe RGB 78.5% 38.7%
Охват DCI-P3 80.6% 37.4%
Время отклика 41 мс 34 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio +67%
500 нит
IdeaPad 5 15" (AMD)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 65 / 95 Вт
Вес зарядного устройства 379 граммов 364 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 10-45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1140 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1600 МГц
FLOPS 7.2 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 448
Блоки текстурирования (TMUs) 80 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +550%
7.2 терафлопс
IdeaPad 5 15" (AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.9 дБ 71.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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