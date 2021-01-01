Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop Studio или IdeaPad S540 13" (2021, Intel) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop Studio против Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

68 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
60 из 100
Lenovo IdeaPad S540 13
Microsoft Surface Laptop Studio
Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4896 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.28 и 1.82 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (619 и 738 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.82 кг 1.28 кг
Ширина 323.2 мм 296.9 мм
Высота 228.3 мм 208.5 мм
Толщина 18.9 мм 15.9 мм
Площадь 738 см2 619 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~82.8%
Боковые рамки 9.4 мм 5.2 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +164%
7.46 терафлопс
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 -
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop Studio против Microsoft Surface Laptop 4 13.5
2. Microsoft Surface Laptop Studio против Microsoft Surface Pro 8
3. Microsoft Surface Laptop Studio против Microsoft Surface Laptop 3 15
4. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Dell XPS 13 9305
5. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
7. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против HP Pavilion x360 14 (2021)
8. Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) против ASUS VivoBook S15 S532

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) и Microsoft Surface Laptop Studio – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры