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Microsoft Surface Laptop Studio против Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

68 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
52 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Microsoft Surface Laptop Studio
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
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Экран 2400 x 1600
Батарея 58 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх
  • На 119% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 2522 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (58 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (738 и 839 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.7 и 1.82 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.82 кг 1.7 кг
Ширина 323.2 мм 357 мм
Высота 228.3 мм 235 мм
Толщина 18.9 мм 18.9 мм
Площадь 738 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~80%
Боковые рамки 9.4 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1108:1
Цветовой охват sRGB 100% 60%
Охват Adobe RGB - 41.7%
Охват DCI-P3 - 40.6%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +164%
7.46 терафлопс
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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