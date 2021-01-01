Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 58 Вт*ч - 45 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (58 и 45 Вт*ч)

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4521 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.64 и 1.82 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.64 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 324 x 220.7 x 17.9-20.9 мм Площадь 738 см2 715 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~75.5% Боковые рамки 9.4 мм 7.1 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 34.5 дБ

Дисплей 2400 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Surface Laptop Studio +67% 500 нит ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 45 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 60 / 95 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 365 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 735-1463 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1500 МГц FLOPS 7.46 терафлопс - Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 384 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Surface Laptop Studio 7.46 терафлопс ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) н/д

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC328 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер - 10.0 x 5.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.