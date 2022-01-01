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Microsoft Surface Laptop Studio против Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)

62 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
57 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
Microsoft Surface Laptop Studio
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2400 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Имеет на 23% более четкий дисплей – 200 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.48 и 1.82 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8234 vs 5517 баллов
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (75 и 58 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
Yoga 9i 14" (Gen 7)

Корпус

Вес 1.82 кг 1.48 кг
Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 318 x 230 x 15.2-16.5 мм
Площадь 738 см2 731 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~77.7%
Боковые рамки 9.4 мм 8.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.7 дБ 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1714:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 78.5% -
Охват DCI-P3 80.6% -
Время отклика 41 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio +25%
500 нит
Yoga 9i 14" (Gen 7)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства 379 граммов 324 / 396 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1140 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.2 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 640
Блоки текстурирования (TMUs) 80 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +411%
7.2 терафлопс
Yoga 9i 14" (Gen 7)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 4x2W 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.9 дБ 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.2 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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