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Microsoft Surface Laptop Studio против Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

63 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
64 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14
Microsoft Surface Laptop Studio
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2400 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
  • Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.1 и 1.82 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7175 vs 5517 баллов
  • Имеет на 22% более четкий дисплей – 243 против 200 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (673 и 738 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

Корпус

Вес 1.82 кг 1.1 кг
Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 313 x 215 x 14.9 мм
Площадь 738 см2 673 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~84.5%
Боковые рамки 9.4 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1714:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 78.5% -
Охват DCI-P3 80.6% 100%
Время отклика 41 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 379 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1140 МГц -
Boost частота GPU 1410 МГц -
FLOPS 7.2 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 896
Блоки текстурирования (TMUs) 80 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +155%
7.2 терафлопс
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 4x2W 2x3W, 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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