Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2400 x 1600 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.1 и 1.82 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7175 vs 5517 баллов

Имеет на 22% более четкий дисплей – 243 против 200 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (673 и 738 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.1 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 313 x 215 x 14.9 мм Площадь 738 см2 673 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~84.5% Боковые рамки 9.4 мм 5.8 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46.7 дБ -

Дисплей 2400 x 1600 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 14.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1714:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 78.5% - Охват DCI-P3 80.6% 100% Время отклика 41 мс - Максимальная яркость Surface Laptop Studio +25% 500 нит Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 61 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 60 / 95 / 102 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 379 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX450 2GB TGP 50 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1140 МГц - Boost частота GPU 1410 МГц - FLOPS 7.2 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 896 Блоки текстурирования (TMUs) 80 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Surface Laptop Studio +155% 7.2 терафлопс Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 4x2W 2x3W, 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.