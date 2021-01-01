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Microsoft Surface Laptop Studio против Laptop 4 13.5

68 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
VS
55 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
Microsoft Surface Laptop Studio
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Studio и Laptop 4 13.5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (58 и 47.4 Вт*ч)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4831 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.28 и 1.82 кг)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (687 и 738 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Studio
vs
Surface Laptop 4 13.5

Корпус

Вес 1.82 кг 1.28 кг
Ширина 323.2 мм 308 мм
Высота 228.3 мм 223 мм
Толщина 18.9 мм 14.5 мм
Площадь 738 см2 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~79%
Боковые рамки 9.4 мм 11.3 мм
Цвета Серебристый Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2400 x 1600 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1424:1
Цветовой охват sRGB 100% 97.2%
Охват Adobe RGB - 66.8%
Охват DCI-P3 - 64.7%
Время отклика - 50 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop Studio +25%
500 нит
Surface Laptop 4 13.5
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 60 / 95 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 306 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop Studio +429%
7.46 терафлопс
Surface Laptop 4 13.5
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 78.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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