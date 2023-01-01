Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (0.77 и 1.4 кг)

Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (0.77 и 1.4 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 18% более четкий дисплей – 267 против 227 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 18% более четкий дисплей – 267 против 227 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (587 и 646 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх На 181% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8348 vs 2969 баллов

На 181% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8348 vs 2969 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (58.2 и 48.9 Вт*ч)

Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (58.2 и 48.9 Вт*ч) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.77 кг 1.4 кг Размеры 292 x 201 x 8.5 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 587 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~79.4% Боковые рамки 16.1 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 1 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 2736 x 1824 2560 x 1600 Диагональ 12.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 267 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2736 x 1824 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 96.8% 100% Охват Adobe RGB 63.7% 87.9% Охват DCI-P3 - 98.8% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Pro 7 Plus 400 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 48.9 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки 1:40 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 255 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU Surface Pro 7 Plus 0.84 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) +257% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4267 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.6W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.2 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.